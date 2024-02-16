«Я запойная»: актрису Высоцкую заставили взять отпуск

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что семья заставила ее улететь на Мальдивы. В соцсетях женщина неожиданно назвала себя «запойной».

Знаменитость проводит время на солнечном курорте вместе со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским. По словам Юлии, она изначально не планировала улетать и не хотела на море, но ее буквально заставили это сделать. Близкие заметили, что теледива слишком много работает.

«Настигает состояние «засосало», и невозможно представить себе жизнь без ежедневных напрягов. И без достижений вопреки. Я хотела продолжать все это «вопреки», я вообще такая «запойная». Семья настаивала. Я сопротивлялась. Понимаю, как это звучит. Меня экспортировали на море, вернее на океан», – поделилась знаменитость.

Высоцкая также опубликовала фотографии в купальнике в социальных сетях, вызвав восторг у своих подписчиков. Известно, что она тщательно следит за лицом и фигурой, придерживаясь правильного питания и занимаясь спортом, включая бег, плавание и скандинавскую ходьбу. Она подчеркивала, что не прибегает к пластическим операциям и боится «стандартных уколов красоты» из-за их потенциальных непредсказуемых последствий.

Напомним, что Юлия Высоцкая замужем за Андреем Кончаловским с 1998 года, у них двое детей: Мария и Павел. Супруги не хотят делиться информацией о состоянии своей дочери после того, как она впала в кому в результате автомобильной аварии в 2013 году, в которой участвовал сам режиссер.

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая поделилась романтичным снимком с супругом.