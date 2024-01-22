Обнимала и заигрывала: Высоцкая показала чувства к Кончаловскому перед камерой

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное видео с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, в котором не скрывала к нему нежных чувств. Напомним, что супруги вместе уже более 25-ти лет.

В личном блоге Высоцкая продемонстрировала, что даже спустя годы в их отношениях с кинематографистом по-прежнему есть и любовь, и страсть. В ролике, появившемся в Сети, артистка прижималась к Кончаловскому, заигрывала с ним, а он от этого весьма мило смущался.

«Вот выдал телефон ролик из прошлого. Хорошо снял очень родной человек. Все, что было — где-то есть. В моих воспоминаниях, в твоих, в наших. Улыбнись», - подписала кадры Юлия.

Напомним, что Юлия Высоцкая с Андреем Кончаловским – одна из самых крепких пар отечественной киноиндустрии. Они продолжают быть вместе, даже несмотря на многочисленный хейт. Злопыхатели критикуют их брак из-за существенной разницы в возрасте, однако супруги на это не обращают внимания.

В социальных сетях они в принципе довольно редко освещают личную жизнь, да и на критику не отвечают. Даже когда Юлию на протяжении нескольких месяцев травили из-за неудачных кулинарных рецептов, она ни разу это не прокомментировала, а потом и вовсе начала смеяться над ситуацией.

Ранее Юлия Высоцкая решила ликвидировать свою фирму «Кулинарная студия».