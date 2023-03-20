passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
23:00, 20 марта 2023
1 мин.

«Я заложник болезни»: Ольга Орлова после приступа перестала скрывать, что выживает за счет лекарств

Ольга Орлова после недавнего приступа рассказала о приеме большого количества лекарств.

«Я заложник болезни»: Ольга Орлова после приступа перестала скрывать, что выживает за счет лекарств

Фото: Starface.ru

Певица Ольга Орлова, отвечая на вопрос подписчицы в соцсетях, было ли у нее молоко после родов, рассказала о приеме большого количества лекарств. Артистка назвала себя «заложником болезни».

Орлова заявила, что молоко было, но она приняла решение кормить смесью. Певица объяснила это несколькими причинами.

«Через 2 недели после родов я вышла на работу», - сообщила бывшая участница группы «Блестящие».

Орлова откровенно рассказала, что у нее «есть особенности организма». Речь идет об аллергии.

«Начался сезон цветения, у меня поллиноз, я сижу на гормональных и антигистаминных препаратах, в достаточно больших количествах, поэтому я заложник своей болезни каждую весну до июня», - разоткровенничалась исполнительница.

Несколько дней назад у Орловой случился приступ аллергии. Это произошло в Сочи на дне рождения ее подруги Ксении Бородиной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Ольга Орлова
аллергия
лекарства
поллиноз
Новости партнеров
О чем говорят