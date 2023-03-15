У Ольги Орловой случился приступ на дне рождения Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина по славной традиции отметает свой день рождения на курортах. На этот раз её выбор пал на Сочи. Туда она и пригласила всех своих близких.

Не смогла отказать себе в удовольствии появиться на дне рождения у своей давней подруги и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Правда как такового удовольствия Орлова, получила немного.

На фотографии, которую она выложила у себя в соцсетях, стало понятно: с ней что-то не то.

Оказалось, всему виной жуткие приступы аллергии, вызванные цветами мимозы, рядом с которыми фотографировалась блестящая.

Подписчики певицы, знающие об особенностях её организма, не на шутку разволновались и засыпали своего кумира вопросами.

Орлова поспешила успокоить фолловеров, однако призналась: из-за сильнейшего приступа пыльцевой аллергии, ей пришлось сесть на тяжелые таблетки, от которых все время клонило в сон.

«Открою секрет. У меня там случился приступ, разыгрался дикий поллиноз. Пришлось сесть на сильные таблетки, от которых появляется жуткая сонливость. В итоге меня постоянно клонило в сон», - рассказала Ольга в Сети.