«Я закричал!»: Марк Эйдельштейн узнал о победе на Каннском кинофестивале в психбольнице

22-летний актер Марк Эйдельштейн, снявшийся в одной из главных ролей в фильме призера 77-го Каннского кинофестиваля «Анора», признался, что узнал о победе картины, находясь на съемках.

«Мы закончили смену на секретном проекте Ромы Михайлова. Я вышел из психбольницы (это место съемок, вы не думайте) и мне позвонил друг, сказал, что мы выиграли», — приводит Kp.ru слова Марка.

Актер признался, что не смог сдержать радостных эмоций, когда узнал о победе.

«Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее», — вспомнил актер.

Он также выразил надежду, что это не просто победа на кинофестивале, а нечто большее.

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале — самую престижную награду в сфере авторского кино. Главные роли в нем исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Режиссер Шон Бейкер надеется, что картину покажут в России. Марк Эйдельштейн сыграл в картине сына олигарха.