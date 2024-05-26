«Искусство должно объединять людей»: режиссер «Аноры» высказался о выходе фильма в России

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале — самую престижную награду в сфере авторского кино. Главные роли в нем исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Режиссер Шон Бейкер надеется, что картину покажут в нашей стране.

Шон Бейкер пришел в восторг от игры Борисова и Эйдельштейна и назвал их «потрясающими актерами». Журналисты спросили у режиссера, выйдет ли фильм в России. Он затруднился ответить, но понадеялся, что картину покажут на Родине артистов.

«Я, конечно, надеюсь, что он выйдет, потому что считаю, что искусство должно объединять людей», — приводит слова режиссера РЕН ТВ.

Картина рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, на которой женится сын российского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, срочно приезжают в Нью-Йорк.

Несмотря на незамысловатый сюжет картины, фильм стал самой ожидаемой премьерой 77-го Каннского кинофестиваля.

Марк Эйдельштейн сыграл в картине сына олигарха, Юра Борисов — одного из подручных отца главного героя, а Дарья Екамасова исполнила роль супруги российского бизнесмена.

Напомним, после показа фильма «Анора» зрители Каннского кинофестиваля аплодировали на протяжении семи минут.