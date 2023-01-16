«Я заикаюсь»: у Анны Седоковой начался логоневроз после пережитой боли и слез по ночам
«Мне сложно, мне больно»: Анна Седокова впервые рассказала, что заикается.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Анна Седокова сделала несколько откровенных признаний и поделилась такими подробностями, о которых мало кому известно. Оказалось, что артистка страдала логоневрозом (нарушением речи – прим.). Более того, заикание случается и сейчас.
«Я заикалась в детстве. До сих пор заикаюсь, когда волнуюсь», - сообщила Седокова.
В детстве девочке говорили, что ее «эмоциональное развитие опережает физическое».
Также Седокова отметила, что в маленьком возрасте «бабуля и дедуля были ее всем». Именно дедушка научил девочку петь, а бабушка – читать стихи.
При этом всё детство и дальнейшая жизнь «были сложными», признается исполнительница.
«Я плачу ночами, как и все. Мне сложно, мне больно», - разоткровенничалась она.
В последнее время Седокова находится в подавленном состоянии. На днях она рассказала, что «пережила сложное утро». Потом певица два часа ходила по улицам.