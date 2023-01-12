Анна Седокова пережила «сложное утро» и в подавленном состоянии два часа ходила по улицам

Певица Анна Седокова сообщила, что ее сегодняшнее утро «было сложным». Артистка опубликовала видео, как в связи с состоянием два часа ходила по улицам.

Седокова сообщила: «Это было сложное утро». Она выбрала «единственный способ его пережить». «Встать и идти», - написала звезда.

В опубликованном ею видео говорилось, что она направилась к океану. Дорога пешком заняла «ровно два часа».

Ранее певица показала дочь, которую бывший муж отобрал при разводе. Из-за решения суда Седоковой было запрещено публиковать ее фотографии в соцсетях.