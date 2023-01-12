22:32, 12 января 2023
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Анна Седокова пережила «сложное утро» и в подавленном состоянии два часа ходила по улицам
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Анна Седокова сообщила, что ее сегодняшнее утро «было сложным». Артистка опубликовала видео, как в связи с состоянием два часа ходила по улицам.
Седокова сообщила: «Это было сложное утро». Она выбрала «единственный способ его пережить». «Встать и идти», - написала звезда.
В опубликованном ею видео говорилось, что она направилась к океану. Дорога пешком заняла «ровно два часа».
Ранее певица показала дочь, которую бывший муж отобрал при разводе. Из-за решения суда Седоковой было запрещено публиковать ее фотографии в соцсетях.
Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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