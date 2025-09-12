«Я загнался из-за комментариев»: сын Николая Валуева кардинально изменил внешность

Сын известного боксера и политика Николая Валуева Григорий кардинально поменял внешность и похудел на 50 килограмм. 22-летний парень признается, что «загнался» из-за комментариев в Сети по поводу его лишнего веса.

В своем личном блоге в соцсети наследник политика опубликовал новое фото из раздевалки спортзала. На кадре молодой человек выглядит подтянутым и сильно похудевшим.

Ранее сын спортсмена принял участие в телепроекте «Выживалити. Наследники», в котором дети знаменитостей показывают, на что способны без поддержки родителей. После съемок в шоу Валуев-младший оказался в центре внимания пользователей Сети. Он столкнулся с критикой из-за того, что во время проекта весил 125 килограмм.

Из-за критики Григорий начал комплексовать, приняв комментарии близко к сердцу. Поэтому молодой человек решил заняться собой.

«Я так загнался из-за комментариев, что похудел до 75 кг», — подписал снимок в соцсети сын боксера.

Ранее мы писали о том, что сын боксера Николая Валуева признался, что ему мешает жить большой живот.