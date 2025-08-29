«Большой вес мне мешает»: сын боксера Николая Валуева заявил, что страдает от комплексов

Сын Николая Валуева, в прошлом известного боксера, а ныне политического деятеля, пожаловался, что страдает от комплексов. Молодой человек не доволен своим внешним видом — больше всего его беспокоит большой живот, передает StarHit.

Григорий Валуев принимает участие в съемках реалити-шоу «Выживалити», где обнажил перед зрителями свою внутреннюю борьбу. Молодой человек заявил, что большой вес мешает ему жить так, как хочется, но в то же время он ничего не готов с этим делать. Проблемы у парня наблюдаются в личной жизни.

«Большой вес мне мешает... Если говорить о романтических отношениях, то тут тоже есть проблемки. Я не езжу в развлекательно-отдыхательные места в Москве и Питере, где есть бассейны, чтобы, опять же, не раздеваться. Потому что стесняюсь своего живота, но мне влом идти в зал. Это все из-за моей лени», — поделился личным Григорий

Ранее сообщалось, что дочь Даны Борисовой Полина ответила на критику из-за пластики. Подписчики посоветовали девушке сходить в зал, чтобы там подправить фигуру.