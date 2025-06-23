«Я забываю жить»: Клава Кока пожаловалась на проблемы из-за напряженного рабочего графика

Певица Клава Кока вышла на связь с поклонниками и призналась, что сильно устала. В последнее время артистка так много работала, что приблизилась к критической точке. По ее словам, она почти выгорела.

На данный момент исполнительница хита «Покинула чат» очень востребована. Клава постоянно дает концерты, выпускает новые песни и ведет личный блог. На своей странице в социальной сети певица часто рассказывает поклонника особенности своей работы, но недавно она поделилась переживаниями. Оказалось, что дни без отдыха сказались на психологическом состоянии звезды.

«Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга. Вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это заходит слишком далеко. Я боюсь перегореть, ведь в этой гонке я забываю жить, заменяю поистине важное срочным», - отметила артистка.

Клава Кока поделилась, что вся ее жизнь сейчас состоит из работы. Просыпаясь, она сразу же заходит в чаты со своей командой, в которых решает текущие проблемы. По словам певицы, ей необходим перерыв и любящий человек рядом.

Напомним, что после расставания с блогером Александром Повериным в 2024 году Клава больше ни с кем не встречалась. Разрыв дался ей довольно тяжело, и она еще несколько месяцев после него делилась переживаниями с фанатами.

Ранее Клава Кока получила травму во время репетиции номера.