«Как же больно не видеть тебя»: вдова Шатунова рассказала о жизни после смерти певца

Вдова Юрия Шатунова Светлана сообщила, что ее «мир рухнул» после смерти певца. Вдова обратилась к умершему артисту в соцсети.

Со смерти Юрия Шатунова прошло 3 года. По словам Юлии, после кончины певца ее «мир рухнул», но она продолжает любить Шатунова. Вдова часто пересматривает семейные альбомы, в которых запечатлены совместные и счастливые моменты.

«Три года как одна бесконечная минута, в которой рухнул мой мир. С той страшной секунды все изменилось — все, кроме моей любви к тебе. Я снова открываю наш альбом… Перелистываю страницы, где замерли самые счастливые моменты нашей жизни. Твоя улыбка смотрит на меня с каждой фотографии — живая, теплая, родная. Как будто ты рядом», — написала Светлана.

Вдова признается, что иногда чувствует присутствие близкого человека, и от этого ей становится тепло на душе. Она любит заходить на студию Юрия, где до сих пор им пахнет. Иногда ей кажется, что Шатунов «вышел на минуту» и скоро вернется.

«Я захожу в твою студию — в то особенное место, где ты творил свои песни, где музыка жила вместе с тобой… И знаешь, там все еще пахнет тобой. Будто ты просто вышел на минуту и сейчас вернешься. Я чувствую тебя, правда. Как же больно не видеть тебя. Не видеть твой взгляд, полный света», — обратилась Светлана к Юрию.

Ранее сообщалось, что в Омске впервые не состоится концерт памяти Юрия Шатунова. Подробности читайте в этой новости.