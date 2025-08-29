«Я забираю твою жену»: Роман Товстик приходил к Дмитрию Диброву и говорил о Полине

Бизнесмен Роман Товстик прямо сказал телеведущему Дмитрию Диброву, что забирает его жену. Об этом сообщила Светлана Сильваши, подруга законной жены предпринимателя Елены Товстик. Подробности семейной драмы обсуждали в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Не так давно стало известно о разводе Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной. СМИ писали, что она изменила ему с Романом Товстиком. Сама же модель говорила, что не обманывала супруга и сразу рассказала об отношениях с бизнесменом.

У Романа есть законная жена Елена, а у нее есть подруга Светлана Сильваши – жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она в эфире программы рассказала, что Роман приходил к Диброву.

«Лена мне рассказала, что Роман Товстик пришел к Дмитрию Диброву и сказал: „Я забираю твою жену“», — передала слова подруги Сильваши.

Официальных комментариев от Полины, Диброва и Товстика по поводу этой фразы пока не было. Супруга Диброва рассказывала, что живет с детьми в новом доме. СМИ отмечали, что недвижимость купил для нее Товстик за 150 млн рублей.

В эфире программы «МАЛАХОВ» Елена Товстик делилась переживаниями и говорила, что не ожидала такого предательства от Полины. Кроме того, она призналась, что до сих пор любит мужа и хочет его вернуть.

«Она находится в крайне подавленном состоянии и мне хочется ей помочь. За этот месяц мы сильно сблизились, как мама троих детей я переживаю за всю эту историю. Знаете, я уверена, что Роман к ней вернется», — сказала жена Тимура Хайдарова в студии «Прямого эфира».

Ранее Полина Диброва заявила, что на нее оказывают давление.