«Я выбрала трудный путь»: Полина Диброва заявила, что на нее оказывают давление

Жена 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва пожаловалась на давление, которое на нее оказывают из-за предстоящего развода и новой любви.

По словам 35-летней Полины Дибровой, скандал, разгоревшийся после слухов о ее изменах с 50-летним другом семьи, был создан искусственно.

«Никогда не думала, что окажусь в центре такого колоссального давления и совершенно искусственно созданного вокруг меня скандала. Мое отношение ко всему происходящему простое и четкое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю», - написала Полина в своем Telegram-канале.

Диброва заверила, что главное сейчас – это ее дети и их спокойствие, поэтому она не собирается участвовать в публичных разборках, в которые ее пытаются втянуть.

«Придет время, и правда обязательно победит», — заключила Полина.

Напомним, 29 июля адвокаты семьи Дибровых заявили о разводе пары после 16 лет совместной жизни. Расставание якобы связано с изменами Полины. Ее новым возлюбленным оказался друг семьи, миллиардер Роман Товстик.

Ранее сообщалось, что суд в Москве 26 августа рассмотрел иск любовника Полины Дибровой, миллиардера Романа Товстика о разводе с женой Еленой. Пара воспитывает шестерых детей. Представитель бизнесмена заверил в зале суда, что у каждого из супругов давно своя жизнь и говорить о восстановлении семьи — «несерьезно». Он также заверил, что Роман Товстик уже «живет с другой женщиной».