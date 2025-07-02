«Я за такую косметологию, которая не видна»: Наталия Медведева раскрыла отношение к пластике

Актриса и экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева раскрыла отношение к пластике. Она призналась, что задумается об операции после 55-60 лет.

Подробностями Медведева поделилась в интервью 59.ru.

«Наверное, буду задумываться после 55, после 60… Вообще я за такую косметологию, которая не видна», - поделилась мнением юмористка.

Она призналась, что не любит, когда результаты любых вмешательств заметны. Медведева выразила надежду, что даже после пластики окружающие увидят помолодевшее лицо, но не заметят существенной разницы.

Юмористка сторонница естественного старения, но профессия обязывает выглядеть красиво. В противном случае, говорит она, знаменитость начинают меньше снимать. Артистка пользуется услугами косметолога, но в умеренных количествах. У Медведевой есть атопический дерматит, потому любые манипуляции с кожей «чреваты».

«Даже чистки мне запрещены… Колю себе ботокс или производные минимально в трех местах: межбровку и около глаз… Кремами я пользуюсь только дерматологическими», - сказала она в интервью и добавила, что хотела бы больше пользоваться услугами косметологов.

Ранее она рассказывала, что поначалу получала в Comedy Woman 10 тыс. рублей.