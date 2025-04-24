Участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс. рублей. Об этом она призналась в беседе с msk1.ru.

Юмористка Наталия Медведева рассказала о первых гонорарах, которые она получала во время работы в Comedy Woman. По словам знаменитости, суммы были совсем небольшими.

«Там суммы росли плавно. Вначале вообще платили по 10 тысяч рублей за выпуск — люди в офисе в то время зарабатывали больше. А вот когда начали поступать крупные гонорары за съемки в кино и других проектах, тогда я почувствовала, что это серьезно», - рассказала она.

Когда Медведева стала получать серьезные деньги, она начала вкладывать их в «нужные дела» и в квартиру. Юмористка также призналась, что считает себя обеспеченной, но хотела бы такого же статуса для всех своих родных и близких.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Роза Сябитова получает пенсию 18 тысяч рублей.