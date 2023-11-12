«Я за свободу»: Муцениеце раскрыла секрет идеальных отношений

Актриса Агата Муцениеце рассказала, в чем заключается секрет идеальных отношений. По ее словам, главный аспект в них — это свобода.

Звезда считает, что свою вторую половинку нельзя ни в чем ограничивать.

«Я за свободу. Я за свободу личности. Я всегда считала, что свободный человек, который делает то, что хочет плюс свободный человек, который делает то, что хочет, но они вместе, потому что они хотят быть вместе», — цитирует артистку Пятый канал.

Она добавила, что партнеры должны освободиться от любых запретов.

Отметим, что звезда «Закрытой школы» в 2011 году вышла замуж за актера Павла Прилучного. Пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. В 2020 году супруги объявили о разводе. Сейчас Павел счастлив в браке с Зепюр Брутян. О своей личной жизни после развода с актером Агата не распространяется.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Прилучного 26,5 тыс. рублей в пользу Муцениеце. Это судебные издержки по иску о выселении его из квартиры.