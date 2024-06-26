«Старость сейчас в моде»: Дмитрий Дибров ответил на обвинения в пластике

Дмитрий Дибров ответил на обвинения в пластике фразой «старость сейчас в моде». Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Дибров. Телеведущий находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой. В беседе с журналистами он возмутился обвинениям в пластике. По словам Дмитрия, он не скрывает старость при помощи пластических операций.

«Это старость. Я со смехом читаю, как пишут люди, которые находят столько свободного времени и сил на то, чтобы брызгать ядом во все стороны. Вот они пишут: «Дибров молодится!». Товарищи, наверное, они думают, что моя седина – это мелирование? А мои морщины специальные? Может быть, старость сейчас и в моде», — высказался Дибров.

Дмитрий появился на премьере в джинсовом костюме темно-серого цвета от Вилли Чаваррия. По словам знаменитости, он ходил в этом образе по Ростову-на-Дону в 1978 году.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что Владислава Листьева убили не из-за денег. Подробности читайте в этой новости.