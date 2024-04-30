«Карлица и какой-то чемодан»: надевшая костюм Барби Лариса Рубальская высказалась о насмешках в шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска» высмеяли специального гостя телепроекта в костюме Барби. Филипп Киркоров выразил уверенность, что в образе куклы перед ними предстал комик Денис Дорохов, поэтому не стеснялся в выражениях, комментируя низкий рост героя. Оказалось, что под маской скрывалась 76-летняя поэтесса Лариса Рубальская.

«Конечно, я услышала много таких вещей… Кто-то мог бы и обидеться насчет того, что там карлица и какой-то чемодан. Но мне было все это смешно. У меня достаточно высокая самооценка, нет никаких комплексов. Поэтому мне было так же весело, как и им», - прокомментировала порталу StarHit произошедшее Рубальская.

Поэтесса добавила, что Киркорову и остальным членам жюри показалось, что Барби неестественно маленькая. При этом она предположила, что такое впечатление сложилось из-за слишком большой головы костюма.

Рубальская также не стала скрывать, что стремилась произвести фурор, и желаемый эффект «вау», по ее мнению, был достигнут.

Также Лариса Алексеевна призналась, что была рада получить предложение принять участие в проекте, но ей пришлось выступать на сцене в тяжелом костюме сразу после серьезной болезни.

«Я лежала в больнице с очень тяжелым бронхитом — на капельницах и на антибиотиках. Когда вышла из больницы, буквально через два дня нужно было записывать песню», — поделилась Рубальская.

Ранее Филипп Киркоров разоблачил Анастасию Стоцкую в костюме Матрешки на шоу «Маска». Артистка покинула передачу в шаге от финала.