«Я за 7000 км от дома»: дочь Турецкого сообщила об отъезде из России

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого Наталья сообщила об отъезде из России. Соответствующую публикацию она сделала в своем микроблоге.

По словам наследницы певца, она планировала уехать из Москвы сразу после своего дня рождения. Девушка предполагала, что ее отдых будет проходить в одном из отелей Подмосковья, однако в последний момент планы изменились.

«Я за 7000 км от дома, на Мальдивах. Конечно понимаю, что такой контент вам не заходит. Вам нравится, когда я лежу в больнице, но что поделать. Зато нравится мне», - поделилась Наталья.

Напомним, Наталья занимается воспитанием сына Ивана и дочери Елены вместе с мужем, бизнесменом Дмитрием Гилевичем. В начале 2022 года семья Турецкой оказалась в центре скандала. Девушка забеременела с помощью ЭКО, но спустя пару месяцев медики сообщили о развитии у плода синдрома Дауна. Дочь основателя арт-группы «Хор Турецкого» в своем микроблоге объявила о неготовности растить особенного ребенка и сопутствующем решении сделать на аборт. После подобного заявления дочь артиста столкнулась с травлей в Сети.

Ранее певица Зара назвала актера Василия Ланового идеалом мужчины.