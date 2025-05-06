«Я якобы использую похудительные фильтры»: Кожевникова похвасталась постройневшей фигурой

Актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении после обвинений в использовании фотошопа. Она призналась, что ей удалось сбросить 10 кг.

В личном блоге звезда «Универа» вышла на связь с поклонниками и похвасталась постройневшей фигурой. По ее словам, она не сидит не жесткой диете и не изнуряет себя тренировками, но при этом благодаря дисциплине худеет.

«Я якобы использую какие-то похудительные фильтры… Нет, смотрите. Решила записать прямо с утра. У меня минус 10 кг — это хороший результат системного подхода», - поделилась Мария.

Как оказалось, Кожевникова в принципе много не ест, так как ей не хочется. Последний прием пищи у нее в шесть часов вечера. Также каждый день с утра она делает упражнения для лимфы. Актриса верит, что в похудении немаловажную роль играет мышление. Главное, считает она, настроить себя на изменения, и килограммы начнут уходить.

Ранее Мария Кожевникова призналась, что муж редко помогает ей в воспитании детей.