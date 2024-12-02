«Вся нагрузка ложится на меня»: многодетная мать Кожевникова пожаловалась на поведение мужа

Родившая четверых Мария Кожевникова заявила, что муж редко помогает ей с детьми. Актриса пожаловалась на супруга в беседе с THзвезды.

По словам Кожевниковой, ее муж много работает, и из-за этого у него не хватает времени на семью. Мужчина может не пересекаться с ними по несколько дней. Актрисе хотелось бы, чтобы избранник также занимался воспитанием детей.

«Бывает, что дети уехали в школу в семь утра, он еще спит, а приезжает с работы зачастую, когда дети уже спят. В общем, иногда муж может не пересекаться с детьми несколько дней, поэтому мне хотелось бы чтобы Женя больше участвовал в воспитании, но основная нагрузка ложится на меня», — высказалась знаменитость.

Несмотря на трудности, Кожевникова мечтает о пятом ребенке. Если актриса сумеет за год восстановиться, то, вероятно, в ее семье будет пополнение.

Ранее Мария Кожевникова заявила, что после ухода из ГД в жизни наступил тяжелый период. Подробности читайте в этой новости.

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