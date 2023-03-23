«Я вздрогнула»: 73-летняя Пугачева вновь поругалась с коллегой и угодила в крупный скандал

Алла Пугачева уже больше года не проживет на территории РФ. Вместе со своей семьей знаменитость обосновалась в Израиле, и, кажется, о возвращении в Россию у нее мыслей нет. Несмотря на это, певица по-прежнему остается обсуждаемой персоной в нашей стране. Ежедневно в Сети появляются новости о том, что Алла Борисовна поругалась с тем или иным человеком. Например, недавно все читали о конфликте артистки с Ларисой Рубальской. Сегодня поэтесса в новом интервью для шоу «Откройте, Давид!» поспешила внести ясность в ситуацию.

Напомним, в прессе писали о том, что Алла Борисовна выгнала Рубальскую, когда та пришла к ней в гости. Поэтесса опровергла эти сообщения и заявила: никакой ссоры между ней и Пугачевой никогда не было. Кроме того, между деятельницей культуры и Примадонной отечественной эстрады общения вовсе и нет. Несмотря на это, Рубальская с большим уважением относится к исполнительнице хита «Арлекино».

«Недавно писали: "Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой". Я вздрогнула. У меня с Аллой контакта никогда не было, чтобы ей что-то простить. Я никогда к ней в дом не ходила, ситуации такой не было», — высказалась Лариса.

Ранее продюсер Разин вспомнил «опрометчивую» фразу Пугачевой, ставшую пророческой в ее судьбе. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Рустам Солнцев встал на защиту Варнавы в конфликте с Малышевой. Напомним, Елена в публичном пространстве назвала Екатерину «страшненькой» и посоветовала ей пользоваться косметикой. После подобного заявления мужчина припомнил доктору ее сомнительную репутацию.