«Я вывез детей с Украины»: рэпер Серега опасался, что его сыновей возьмут в заложники

Рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, рассказал, что вывез своих сыновей с Украины, так как опасался возможных угроз и давления. Сейчас 14-летний Марк и 12-летний Платон проживают с отцом в Белоруссии, а мать мальчиков Полина эмигрировала в одну из стран Европы.

«Мы пробыли на Украине около десяти лет. Я сделал все, чтобы пацанов оттуда вывезти. То есть склонить меня к измене было невозможно. Мне не пришлось менять свои убеждения, переобуваться и кривить душой», — сказал Серега в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Исполнитель хита «Черный бумер» признался, что неоднократно получал предложения изменить свою позицию и отречься от России, но не сделал этого.

«На меня пытались оказать давление, но это невозможно, потому что единственный момент, где мне можно было бы сделать больно, касался моих детей», - подчеркнул Серега, добавив, что сыновей могли взять в заложники, чтобы использовать его как информационное оружие.

Ранее украинская певица Таисия Повалий раскритиковала уехавших из России артистов. Она заявила, что не понимает, для чего они эмигрировали и сейчас негативно высказываются о стране.