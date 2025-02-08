«Не хочу проходящих отношений»: Ольга Бузова едва не зарыдала, рассказывая о личной жизни

Ольга Бузова едва не заплакала, когда рассказывала о свиданиях и личной жизни. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке концерта Big Love Show 2025 в Москве. Знаменитость ответила на вопрос журналистов о том, какие свидания в ее жизни больше всего запомнились.

«Когда ты любишь, все свидания лучшие. Лучшее свидание может быть где угодно, когда твоими чувствами и поступками правит любовь, даже обнимашки в кровати под хороший сериал — это всегда лучшее свидание», — рассказала она.

При этом Бузова заявила, что не ходит на свидания. Певица призналась, что в ее жизни были стрессовые моменты, когда она ждала поддержку любимого человека, но не получила ее — в этот момент Бузова едва сдержала слезы.

«Я сейчас не хожу на свидания. Это тоже был такой вопрос, который я задавала себе, потому что вы знаете, я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую. Но я поняла, что я люблю себя и пока не люблю никого из мужчин. Я не хочу проходящих отношений. Поэтому нужно ходить на свидания. Ты никогда не знаешь, понравится он тебе или нет. Подает ли он тебе руку, когда вы выходите из машины? Желает ли он спокойной ночи и доброго утра? Спрашивает ли, как прошло мое выступление? Ну, вот, я первым делом взяла телефон и не спросил никто, хотя все знали, что я безумно волновалась и нервничала», — рассказала она.