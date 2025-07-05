«Я вышла в ужасе»: телеведущую «Модного приговора» ограбили во Франции

Телеведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции. Подробности приводит StarHit.

Лилия Рах призналась, что в ее номер в отеле Парижа ворвались воры и украли драгоценности. В этой гостинице она останавливалась и ранее, тогда таких проблем не возникало. Ее удивило отношение персонала, так как никто не попытался решить ее проблему.

«Не совсем приятная новость для меня... В номере украли все украшения, которые я взяла с собой на работу в Париж. В этом отеле я останавливаюсь давно. Но меня поразило отношение к этой ситуации. Когда утром я вышла в ужасе, что со мной такое произошло, доложила персоналу, персонал даже не шевельнулся... Никто не удивился», — призналась Лилия в личном блоге.

Знакомый стилиста раскрыл, что данную проблему пытались решить несколько дней. Но даже французская полиция так и не смогла вернуть украшения законной владелице.

«Это произошло, когда она прилетела туда, 27 июня, в первый день в Париже. Написала заявление в полицию, но ничего, абсолютно никакого результата, абслютная тишина. "Ждите". Чего-то ждите, непонятно чего. Никакого содействия, никакого сочувствия. Все очень формально», — рассказал представитель Лилии Рах.

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