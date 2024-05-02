«Мы страстные»: Лиза Моряк поделилась секретом счастливого брака с Андреасяном

Российская актриса Лиза Моряк назвала себя и своего мужа, режиссера Сарика Андреасяна, страстными людьми. Об этом пишет The Voice.

«Мне кажется, у нас природа такая — мы изначально страстные. Есть те, кто не обладает какой-то харизмой, эмоциями, а у нас страсть проявляется во всем», — заявила артистка.

Знаменитость уточнила, что даже во время ссор пара проявляет свою страсть. Она подчеркнула, что супруги «страстно» ругаются.

Помимо этого, Моряк подчеркнула, что считает интимную близость важной составляющей отношений. По ее мнению, это служит основой любого романа.

Напомним, Лиза Моряк вышла замуж за Сарика Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса признавалась, что избранник сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале прошлого года у звездной пары родилась дочь, которую они назвали Элизабет.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет фильм о жизни фигуриста Романа Костомарова.