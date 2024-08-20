«Я вышла на подиум»: Анастасия Волочкова оконфузилась на светском мероприятии

Балерина Анастасия Волочкова оконфузилась во время светского мероприятия в Екатеринбурге. Она решила устроить на показе мод собственное шоу и во время паузы вышла на подиум.

Танцовщица без тени смущения начала дефилировать перед удивленными гостями и позировать фотографам, привлекая к себе внимание.

Анастасия попросила присутствовавших поддержать ее аплодисментами, однако в зале раздались лишь редкие хлопки. После этого Волочкова сделала балетный поклон и удалилась.

«В перерыве я вышла на подиум, разбавить паузу. Этот экспромт удался», — пояснила балерина в своем блоге.

Она также отметила, что на мероприятии была в комбинезоне российского дизайнера Джемала Махмудова, показа моделей которого не было в тот вечер. Поэтому артистка решила сама продемонстрировать его работу на себе.

Поклонники в соцсети похвалили Анастасию за выбранный наряд и отметили, что она действительно выглядела в нем великолепно. При этом перформанс звезды пользователи не оценили.

«Красивый комбинезон, но красиво ходить по подиуму вы не умеете. Неловко смотреть на походку сломанного циркуля», - посмеялись комментаторы.