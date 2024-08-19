«Мой пиарщик сейчас меня просто убьет»: Ольга Бузова предложила журналистке угадать пол ее будущего ребенка

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что влюблена и намекнула на беременность. Она сделала неоднозначное заявление во время модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Да. Мне кажется, мой пиарщик сейчас меня просто убьет. Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то», - приводит Telegram-канал «Звездач» слова 38-летней звезды.

Ольга также поинтересовалась у журналистов, как им кажется, кто у нее родится – девочка или мальчик? В ответ представительница СМИ заявила, что будет рада, если Бузова станет матерью двойни. Артистку такой вариант устроил.

При этом утром телеведущая заинтриговала подписчиков фотографией, на которой запечатлена рядом с автомобильным детским креслом.

«Хочу и жду», - подписала она снимок.

Ранее Ольга Бузова призналась, что тратит гонорары с концертов на благотворительность. Деньги звезды уходят на строительство храма в Новой Адыгее. Там артистка намерена в будущем обвенчаться и крестить детей.