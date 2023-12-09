«Я вырос на улице»: Максим Фадеев сделал признание после сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о подростковых группировках Казани в 1980-х вызвал большой общественный резонанс. По поводу картины решил высказаться и продюсер Максим Фадеев, который признался, что тоже участвовал в уличных драках.

Фадеев, который рос в маленьком поселке Энергетики в Кургане, рассказал, что тоже состоял в подобных «бандах». Он пояснил: раньше такие группировки называли просто «компанией».

«Судьба моих друзей детства сложилась по-разному. Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на ‘кривую’ дорогу. Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения»», — рассказал Максим Фадеев в своем Telegram-канале.

Продюсер высказал и свое мнение относительно возможного запрета сериала. Он уверен: если отменить все картины про банды, то нужно забыть и фильмы про войну и в целом боевики как жанр. Фадеев считает, что россиянам нельзя забывать историю про то время, которое было не так давно.

В 90-е подростки, говорит продюсер, присоединялись к бандам не из-за просмотра сериалов, а потому, что у них не было других занятий.

Ранее мы писали о том, что сын актера Александра Самойленко бросил учебу и снялся в сериале «Слово пацана».