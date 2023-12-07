Сын актера Александра Самойленко бросил учебу и снялся в сериале «Слово пацана»

Актер Александр Самойленко рассказал, что его сын Александр снялся в нашумевшем сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». При этом молодой человек даже не имеет профессионального образования – театральный институт он бросил на четвертом курсе.

По словам звезды «Папиных дочек», его наследник в основном занимается фокусами, так как после ухода из Щукинского училища он стал иллюзионистом. При этом к кино он тоже неровно дышит и иногда участвует в проектах. Один из последних – сериал о казанских группировках. В нем он сыграл Коневича, «комсомольского вожака» в школе, где учились главные герои Андрей и Марат.

«Я за него рад, он хороший артист... В юности я был категорически против протекции, во время учебы в Щуке даже пару раз скандалил на эту тему. А сегодня думаю: почему нет? Если человек талантлив, надо ему помогать», - рассказал Самойленко в интервью для Леди Mail.ru.

Напомним, что Александр – не единственный ребенок актера. Всего у него четверо детей от разных браков – сыновья Степан, Александр и Прохор и дочь Ева.

Ранее авторы сериала «Слово пацана» опровергли информацию о пересъемке финальной серии.