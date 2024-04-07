«Я просто глубоко несчастная»: Сати Казанова рассказала о своем уходе из группы «Фабрика»

Певица и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова решила высказаться об уходе из коллектива, в котором проработала 8 лет. В интервью для YouTube-проекта «Про тебя» артистка призналась, что испытала на себе творческий кризис.

Сати Казанова была солисткой группы «Фабрика», исполнявшей хиты «Про любовь», «Море зовет», «Романтика», с 2002 по 2010 год. Затем певица решила покинуть коллектив и заняться сольной карьерой.

С продюсером группы Игорем Матвиенко Сати Казанова сотрудничала более 10 лет, сначала в составе группы «Фабрика», а затем как сольная исполнительница. По словам знаменитости, она быстро осознала, что шоу-бизнес не приносит ей удовлетворения, и испытывала творческий кризис.

Игорь Матвиенко предлагал Сати Казановой продолжать работать вместе. Однако певица чувствовала, что это не ее путь. В результате продюсер сам предложил ей прекратить сотрудничество. Артистка призналась, что была рада такому решению и вскоре покинула продюсерский центр.

«Ну что ты дура вообще? Что тебе неймется! А я не могу, я просто несчастная глубоко. И он (Игорь Матвиенко) мне предлагал, в принципе, такие же песни, как группе „Фабрика“, просто теперь я одна», — рассказала Сати Казанова.

Экс-солистка группы «Фабрика» отметила, что безгранично благодарна Игорю Матвиенко за то, что он принял ее позицию и не стал удерживать подопечную рядом с собой.

В настоящее время Сати Казанова продолжает выступать на сцене сольно. Также в последнее время певица активно развивается в направлении этнической музыки в России и за ее пределами. Артистка является основателем и солисткой проекта Sati Ethnica.

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова рассказала о проекте Sati Ethnica и назвала свою музыку исцеляющей.