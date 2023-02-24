«Я вынуждена отказаться»: почему Любовь Успенская не будет праздновать свой день рождения

Королева шансона Любовь Успенская сегодня, 24 февраля празднует свой день рождения. Певице исполнилось 69 лет, но она не собирается отмечать торжество. Звезда честно призналась, почему не хочет приглашать друзей и устраивать пышные гуляния.

Исполнительница хита «Пропадаю я» рассказала в личном микроблоге о том, что уже второй год подряд не празднует день рождения. Это связано с ситуацией, которая происходит в мире.

«Сегодня у меня день рождения! В прошлом году я была вынуждена отменить все гуляния, исходя из своих моральных принципов и взглядов. В этом году я также не планирую его праздновать», — написала Любовь Залмановна в соцсетях

Певица отметила, что даже не успевает отвечать на все поздравления, поэтому поблагодарила всех в своем посте.

«В свой день рождения я хочу в ответ всем вам пожелать мирного неба над головой, и когда это случится, я стану самым счастливым человеком на земле», — добавила звезда.

Именинницу поздравили не только поклонники, но и коллеги. Певица Слава написала, что для нее Любовь – самая порядочная и талантливая артистка. А дочь Успенской опубликовала трогательное поздравление для мамы.

«Сегодня родилась моя любимая мамочка. Дорогая мама, будь самой счастливой женщиной на земле, а я буду рядом», — написала Татьяна Плаксина.

Ранее мы писали о том, как дочь Любови Успенской подняли на смех.