«Я выхожу к вам без фанфар и пафоса»: Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Певец Филипп Киркоров выступил с новым заявлением после массовой отмены своих концертов из-за скандала с «голой» вечеринкой. В личном блоге артист объявил о возвращении на сцену и анонсировал выступления в Санкт-Петербурге весной.

По словам певца, на протяжении года он был занят многочисленными съемками в кино и на ТВ, но теперь он готов снова выйти на сцену «как в первый раз».

«Дорогие друзья, поклонники! Прошел целый год, как я отсутствовал на сцене. Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы — все это заняло мою творческую жизнь. Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант выхожу к вам, без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», — заявил Филипп Киркоров.

Артист анонсировал два творческих вечера в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля, приуроченные к его дню рождения. Филипп Киркоров заверил, что предстоящие шоу «никогда не повторятся», и ему «есть что рассказать» зрителям.

Напомним, певец оказался о центре скандала после участия в вечеринке Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Филипп Киркоров утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала артисту запретили концертную деятельность в России.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как изменился заработок Филиппа Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.