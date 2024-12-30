«Я выхожу из отношений с благодарностью»: пережившая измены мужа и развод певица Нюша подвела итоги года

Певица Нюша откровенно высказалась об итогах 2024 года, который выдался для нее непростым из-за развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Артистка призналась в личном блоге, что, несмотря на измены бывшего мужа, благодарна ему и выходит из отношений «с любовью».

В этом году Нюша пережила развод с мужем после семи лет брака. Несмотря на то, что, по словам певицы, они с Игорем Сивовым уже давно разошлись и сохранили хорошие отношения, причиной разрыва стали измены предпринимателя. Артистка признавалась, что этот период был «самым тяжелым» в ее жизни — она «переживала депрессию» и «собирала свой мир обратно». На днях знаменитость вышла на связь в соцсети и высказалась о событиях 2024 года, косвенно поблагодарив экс-супруга.

«Этот месяц я анализирую свое состояние. Многое сейчас для меня про отношения… <…> „Если я из отношений выхожу с благодарностью, с истинной благодарностью, прожитой каждой клеточкой своего тела, с любовью к этому человеку, то следующие отношения будут идти в развитие — будут другого порядка и качества…“» — заявила Нюша.

Вместе с тем певица отметила, что если она будет завершать отношения «в претензии» и «в навешивании ярлыков ненормальности на человека», то она сформирует такое же развитие своих следующих отношений. Судя по всему, именно поэтому Нюша решила поблагодарить бывшего мужа за пережитый опыт.

Напомним, слухи о проблемах в браке певицы и бизнесмена неоднократно появлялись в СМИ. В 2022 году Нюша призналась, что Игорь Сивов изменял ей, но она смогла его простить. Несмотря на это, в конце мая этого года артистка подала на развод, а 15 августа их брак был официально расторгнут. Нюша рассказывала, что они с мужем уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. Также знаменитость утверждала, что между ними «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 6-летняя дочь Серафима-Симба и 3-летний сын Саффрон.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Нюши высказался о семейных ценностях на фоне слухов о его изменах.