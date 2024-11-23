«Это ежедневный труд»: экс-муж Нюши высказался о семейных ценностях на фоне слухов о его изменах

Бывший муж Нюши, изменивший ей несколько раз, Игорь Сивов высказался о семейных ценностях.

Бизнесмен опубликовал в личном блоге фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со всеми своими детьми от двух браков. Игорь подчеркнул, что счастлив быть многодетных отцом.

По словам Сивова, нужно не только правильно воспитать наследников, но еще необходимо прививать им семейные ценности. Именно поэтому ему, как родителю, иногда приходится быть строгим и брать ответственность в свои руки.

Кроме того, бизнесмен уверен, что только он сможет стать достойным примером для своих детей. По этой причине он пытается им передать свой жизненный опыт, который сможет помочь стать достойными людьми.

«Любовь в семье — это не всегда легкость и гармония. Это и моменты, когда нужно помогать детям... Это не просто слова. Это ежедневный труд и постоянное стремление к лучшему. И если мы можем передать это своим детям, они станут теми людьми, которые сделают мир лучше», — разоткровенничался мужчина в личном блоге.

Напомним, что Игорь Сивов и Нюша развелись этим летом спустя 7 лет после брака. По словам артистки, это случилось из-за многочисленных измен со стороны супруга, случившихся в 2022-м году. Однако после случившегося брак все же не удалось спасти.

Ранее мы писали о том, что Нюша воссоединилась с экс-мужем Игорем Сивовым ради 6-летней дочери.

Также сообщалось, что опозорившийся на шоу Натан назвал себя «примером для мужчин».