20:36, 19 мая 2023
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«Я выкарабкиваюсь»: Любовь Толкалина предстала в изменившемся виде после экстренной операции
Фото: Korobeynikov Dmitry/East News
45-летнюю актрису Любовь Толкалину выписали из больницы после экстренной операции. На свежей фотографии артистка поразила худобой.
После операции Толкалина была в тяжелом состоянии и еле ходила: она не могла сделать и пары шагов. Актриса попросилась домой: там она продолжила реабилитацию.
18 мая Толкалина приехала на студию для озвучки сериала. Она сделала фотографию, на которой видно, что актриса потеряла много сил.
Толкалина поблагодарила всех, «кто посылал лапки и крылышки». Она написала: «Такс, ну что ж. Я, вроде, выкарабкиваюсь».
Ранее она сообщила, что врачи обнаружили в животе «кое-что несовместимое с жизнью».
Источник фото:Korobeynikov Dmitry/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: