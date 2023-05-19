«Я выкарабкиваюсь»: Любовь Толкалина предстала в изменившемся виде после экстренной операции

45-летнюю актрису Любовь Толкалину выписали из больницы после экстренной операции. На свежей фотографии артистка поразила худобой.

После операции Толкалина была в тяжелом состоянии и еле ходила: она не могла сделать и пары шагов. Актриса попросилась домой: там она продолжила реабилитацию.

18 мая Толкалина приехала на студию для озвучки сериала. Она сделала фотографию, на которой видно, что актриса потеряла много сил.

Толкалина поблагодарила всех, «кто посылал лапки и крылышки». Она написала: «Такс, ну что ж. Я, вроде, выкарабкиваюсь».

Ранее она сообщила, что врачи обнаружили в животе «кое-что несовместимое с жизнью».