НАШ ШОУБИЗ
18:32, 17 мая 2023
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Еле ходит: врачи сделали операцию Толкалиной, обнаружив в животе «кое-что несовместимое с жизнью»

45-летняя актриса Любовь Толкалина еле ходит после операции, связанной с животом.

Еле ходит: врачи сделали операцию Толкалиной, обнаружив в животе «кое-что несовместимое с жизнью»

Фото: Ivanov Sergey/East News

45-летняя актриса Любовь Толкалина перенесла операцию. После хирургического вмешательства она еле ходит.

Актрису госпитализировали несколько дней назад. Толкалина вышла на связь с поклонниками после операции, но не раскрыла диагноз. Фанатам осталось только догадываться, что на самом деле произошло.

«Нашли у меня кое-что несовместимое с жизнью в животе, поэтому оперировали», - призналась Толкалина. Ее слова приводит сайт kp.ru.

По словам актрисы, сразу после операции она еле ходила – «сейчас лучше».

Год назад Толкалина также попала в больницу. Тогда у нее случилось нервное истощение, актриса находилась под капельницами. На фоне проблем со здоровьем ухудшилось зрение.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о своей госпитализации. Артист эстрады два дня провел в больнице. Однако не спел он туда приехать, как начались звонки журналистов. По словам Петросяна, врачи рассказали им обо всем, хотя «нагоняй» от звездного пациента в итоге никто не получил. «Бог разберется», - заявил юморист и добавил, что в настоящий момент чувствует себя прекрасно.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:kp.ru
Теги:
Любовь Толкалина
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