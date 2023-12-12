«Я выйду замуж»: Анастасия Волочкова заговорила об изменениях в личной жизни

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует выйти замуж в 2024 году. Об этом сообщает Kp.ru.

В последнее время Анастасия Волочкова не скрывает, что одинока. Однако в статусе свободной женщины балерина планирует надолго не задерживаться. Накануне к ней в гости приехала подруга Елена, которая подарила букет белых роз.

«Мы болтали обо всем, и я сказала Лене, что мне и ей надо замуж. Сейчас мы женщины свободные, но уверена, что скоро все изменится. Поэтому букетик, который она привезла, неспроста так похож на свадебный. Это символично», - рассказала она.

Балерина заявила, что намерена в следующем году найти мужчину мечты и выйти за него замуж

«Следующий год дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж», - рассказала Волочкова.

Последние публичные отношения у Анастасии Волочковой закончились в январе 2023 года. Тогда ее возлюбленным стал кондитер Дмитрий Дюран, которого позже обвинили в финансовых махинациях.

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