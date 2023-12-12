Балерина Анастасия Волочкова будет есть вареные яйца под бой Курантов

Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, как будет встречать Новый год. Она выразила уверенность, что в праздничную ночь совсем необязательно готовить столько, чтобы «нажраться».

Как призналась танцовщица, на ее новогоднем столе будут только вареные яйца и листья салата. Кроме того, она не исключила, что позволит себе съесть немного отварной перепелки.

«Мне нажраться невозможно, потому что, придя в балетное училище в девять лет, я сама себе сказала, что никогда не буду испытывать чувство голода, поэтому ваш новогодний стол, конечно, от моего отличается, у меня на нем стоит все то же, что доставляет мне радость каждый день», — сказала Волочкова в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!».

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова объяснила негатив к ней со стороны представителей российского шоу-бизнеса. По мнению танцовщицы, коллеги не могут смириться, что она способна делать свои знаменитые шпагаты. Как подчеркнула Анастасия, все насмешки коллег в ее сторону являются обыкновенной завистью.