«Я выгляжу полным мерзавцем»: Аскольд Запашный впервые рассказал об измене жене и внебрачном ребенке

Объявивший о разводе Аскольд Запашный впервые рассказал об измене жене и внебрачном ребенке. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист цирка признался, что сразу сообщил супруге о новых отношениях. Однако и его роман с любовницей обернулся расставанием.

Аскольд Запашный раскрыл, что сам подал на развод 20 июля, и через два месяца суд расторг его брак с Элен Райхлин. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери — Ева и Эльза. В какой-то момент отношения супругов дали трещину, когда они стали жить в разных городах и отдалились друг от друга, став «друзьями со штампом в паспорте». Но еще одной причиной стала интрижка дрессировщика с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына.

«Мне казалось, что с Дианой была не только страсть, но и любовь. О новых отношениях я рассказал жене практически сразу. Планировал, что мы каким-то образом решим этот вопрос. Вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы при этом не пострадали дети», — поделился Аскольд Запашный.

Новая избранница сообщила артисту о беременности в 2016 году, и эта новость вызвала у него противоречивые чувства. При этом Аскольд Запашный не отказался от внебрачного ребенка и сразу признался супруге в измене.

«Она сильно расстроилась, плакала… Она, наверное, надеялась что то, что с нами происходило тогда, — временно. И, мне кажется, что это еще одна из проблем, из-за чего распался наш брак», — рассказал дрессировщик.

Младший брат Эдгарда Запашного принял решение развестись не сразу, поскольку всегда считал брак формальностью.

«Понимаю, что сейчас в глазах женщин я выгляжу полным мерзавцем. Что вот я пошел и изменил жене, но все не совсем так. Все гораздо сложнее. Штамп этот для меня всегда был формальностью. Я скорее женился, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы дети родились в браке», — признался артист цирка.

Отношения с любовницей продлились у Аскольда Запашного два года, и все это время он был официально женат. Однажды Диана поставила возлюбленному условие: общаться с детьми от первого брака он может только дистанционно. После этого дрессировщик решил закончить эти отношения, но продолжает поддерживать общение с бывшей только ради общего сына.

Ранее Аскольд Запашный раскрыл, что брат Эдгард и мама не приняли его внебрачного сына: «Эдгард до сих пор его ни разу не видел и не хочет…»