«Эдгард до сих пор его ни разу не видел»: Аскольд Запашный рассказал о внебрачном сыне, которому 9 лет

Родственники артиста цирка Аскольда Запашного не приняли его внебрачного сына, которому уже исполнилось девять лет. Дрессировщик закрутил роман с коллегой по цирку по имени Диана и много лет скрывал о существовании наследника.

По словам Аскольда, мама и старший брат Эдгард отказались познакомиться с мальчиком.

«Эдгард до сих пор его ни разу не видел и не хочет… Основная проблема в том, что я не могу его пока интегрировать в свою рабочую жизнь. С ним же в комплекте мама, а она является очень сильным раздражителем для всех. Ситуация становится до безумия накаленной», - разоткровенничался Запашный в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Аскольд подчеркнул, что семья имеет полное право не принимать его любовницу, но сына они должны были бы признать. Дрессировщик признался, что для него загадкой остается и поведение родной матери.

«Она всегда в вопросах личной жизни была не на моей стороне. Никогда. Ни при каких обстоятельствах… Я маме сообщил просто как данность и ушел…Мама моя до сих пор его тоже не видела, отказывается и не хочет», - сказал Запашный.

Аскольд также признался, что ему обидно за сына, так как мальчик ни в чем не виноват.

Ранее Аскольд Запашный объявил о разводе с женой после 18 лет брака.