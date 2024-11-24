«Я выбрала себя»: Ксения Бородина сообщила экс-жене Николая Сердюкова об их отношениях

Ксения Бородина разоткровенничалась и призналась, что лично сообщила бывшей супруге Николая Сердюкова об их отношениях.

Блогер не раз признавался о том, что инициатором развода была его бывшая жена Алина Акилова. Теперь у каждого из них своя жизнь и новые отношения. Алине удалось во второй раз выйти замуж за бизнесмена и родить уже второго ребенка. А сам Николай счастлив в отношениях с Ксенией Бородиной, с которой он познакомился на проекте «Последний герой. Русский сезон».

Однако в искренность этого романа мало кто верит, поэтому Николай и Ксения сталкиваются с многочисленным хейтом. При этом телеведущая продолжает давать отпор всем, кто негативно высказывается об отношениях. Так, Бородина не выдержала обвинений в свою сторону, что она якобы разрушила семью, и призналась, как все было на самом деле.

По словам Ксении, она не способна разрушить чью-то любовь, а отношения с Сердюковым у нее начались спустя долгое время после его развода. Кроме того, как только телеведущая поняла всю серьезность намерений Николая, то сразу же позвонила его бывшей жене и честно во всем призналась, чтобы не было недомолвок.

«Я сразу написала Алине и сказала, слушай, я хотела бы с тобой поговорить. Никто из семьи никого не уводил. Люди были практически три года в разводе. Мне такие истории не свойственны, сразу скажу, но так получилось, что в этой ситуации я выбрала себя и не стала ни подо что подстраиваться»,— поделилась Ксения в интервью Кристины Егиазаровой.

Напомним, что возлюбленный телеведущей был женат несколько лет на блогерше Алине Акиловой. Возлюбленные начали встречаться в 2015 году, а уже в 2017-м решили узаконить свои отношения. Вскоре после свадьбы Николай и Алина стали родителями прекрасной дочери Николь. Однако их семейное счастье продлилось ещё несколько лет — уже в 2022 году пара заявила о разводе.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина обиделась на возлюбленного, снявшего ее спящей на пляже.