«Я вторая после Путина»: Ольга Бузова сделала громкое политическое высказывание

Ольга Бузова хочет попробовать свои силы в политике. О возможных переменах в карьере певица откровенно заговорила на конференции по инфобизнесу Instadium. Слова артистки цитирует StarHit.

Бузова подчеркнула, что пока ее устраивает быть на втором месте сразу после президента.

«В моей песне, которую написал Баста, поется: «Я вторая после Путина». Меня пока это устраивает! У меня вот пел Баста на беках, а у вас?» – хвастается исполнительница хита «Мало половин».

Как утверждает Ольга, она не примет участие в ближайших выборах, однако в будущем планирует поработать в сфере помощи молодежи. Певица уверена, что современное поколение считает ее своим кумиром, а взрослые люди уважают ее за трудолюбие.

Во время своего монолога Бузова сделала одно интересное политическое высказывание. Как оказалось, артистка хотела бы повысить пенсионный возраст в России.

«Наверное, вы смотрите, читаете, сколько фантастических людей старше нас продолжают работать, творить, создавать. Я не думаю, что это только про деньги, хотя любой труд, безусловно, должен оплачиваться. Мы об этом тоже должны думать», – заявила она.

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