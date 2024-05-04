Блогерша Ида Галич вызвала врача скорой помощи в свой день рождения

Ида Галич вызвала скорую помощь в свой день рождения. Блогерша опубликовала снимок с врачом в социальных сетях, чем встревожила подписчиков.

После загадочного фото поклонники начали волноваться за ведущую шоу «1-11». В свою очередь, Ида Галич поспешила успокоить фанатов. Как оказалось, у знаменитости нет серьезных проблем со здоровьем.

«Без паники. У меня защемило шею. В 34 вхожу красиво», – прокомментировала блогерша.

В подтверждение своих слов Ида Галич выложила видеозапись, на которой медик утверждает, что с ней все будет хорошо. В конце врач поздравил звезду с днем рождения.

Галич встречает свои 34 года в гостиничном номере, который больше напоминает оранжерею из-за большого количества цветов. Блогерша поблагодарила всех, кто прислал ей букеты, и раскрыла, как будет праздновать день рождения. Ида арендовала кабриолеты и организовала вечеринку.

«Анализируя свою жизнь, могу сказать, что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна. Спасибо всем за теплые слова», – заключила она.

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