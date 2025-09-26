«Я вся в синяках и мозолях»: Полина Диброва пострадала при столкновении яхт на регате
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Модель и бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина пострадала на парусных гонках в Турции. Об этом бизнесвумен рассказала в своем Telegram-канале.
По словам Полины, она вернулась с соревнования, где произошло столкновение, на сушу с синяками и мозолями. Еще больше не повезло другой участнице регаты — знакомой модели. Женщина серьезно травмировала руку. После осмотра ей провели операцию по установке титановых вставок.
«Я вся в синяках и мозолях. Регата — настоящий спорт и достаточно опасный», — написала модель.
На следующий день после происшествия Полина вновь приняла участие в соревнованиях. Она опубликовала фото с командой в своем блоге.
Ранее адвокат Дибровой раскрыла подробности развода модели с телеведущим. По ее словам, дети останутся с матерью.