«Я вся в синяках и мозолях»: Полина Диброва пострадала при столкновении яхт на регате

Модель и бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина пострадала на парусных гонках в Турции. Об этом бизнесвумен рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Полины, она вернулась с соревнования, где произошло столкновение, на сушу с синяками и мозолями. Еще больше не повезло другой участнице регаты — знакомой модели. Женщина серьезно травмировала руку. После осмотра ей провели операцию по установке титановых вставок.

«Я вся в синяках и мозолях. Регата — настоящий спорт и достаточно опасный», — написала модель.

На следующий день после происшествия Полина вновь приняла участие в соревнованиях. Она опубликовала фото с командой в своем блоге.

Ранее адвокат Дибровой раскрыла подробности развода модели с телеведущим. По ее словам, дети останутся с матерью.