Дети останутся с матерью, алименты сохранят привычный образ жизни: адвокат Дибровой раскрыла подробности развода

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова раскрыла подробности развода. По словам защитницы, трое детей остаются с матерью, а алименты от Дмитрия сохранят привычный образ жизни.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

По словам Кузнецовой, все вопросы по детям и имуществу были урегулированы досудебно. Никаких вопросов, препятствующих расторжению брака, суд не увидел.

Решение о разводе вступит в силу через месяц, затем бывшие супруги смогут поставить штамп в паспорте, получить свидетельство.

«Дети остаются с Полиной… Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни», - сообщила адвокат.

Споров о порядке общения с детьми у супругов нет. Имущество поделено, «как они хотели».

Ранее Дмитрий Дибров дал комментарий после расторжения брака, его слова передал адвокат Александр Добровинский. Стало известно, что раздела имущества не будет, стороны подписали брачный договор.