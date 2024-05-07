«Я встретила любовь»: Мария Погребняк представила нового возлюбленного в ответ на критику

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк рассекретила своего нового возлюбленного, которого скрывала от публики. В личном блоге участница реалити-шоу «Сокровища императора» ответила хейтерам и заявила, что все негативные высказывания в ее адрес не имеют к ней отношения.

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка принимает участие в масштабном реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ в паре с Аланой Мамаевой. В восьмом выпуске, который вышел 5 мая, знаменитости должны были покинуть проект, однако им помог Евгений Ершов. В результате правила шоу были нарушены, и обе участницы остались, что возмутило многих зрителей.

Мария Погребняк призналась, что после выхода шоу «Сокровища императора» на нее обрушился «хейт со всех сторон», а «в Сети началась настоящая травля». По словам участницы знаменитости, ее называют «никем» и утверждают, что она «всегда будет одна».

Участница шоу отметила, что подобные высказывания могут привести к глубокой депрессии. Однако Мария Погребняк заявила, что не поддается негативу в свой адрес благодаря сильному характеру.

«Хорошо, что у меня крепкая психика и высокое чувство ответственности, ведь мне надо детей воспитать… И самое главное — все, что летит в мой адрес, не имеет ко мне никакого отношения. В моей жизни все с точностью наоборот. Нельзя судить людей, которых абсолютно не знаешь», — высказалась блогер.

Также для опровержения слов хейтеров о том, что она никому не нужна и обречена на одиночество, бизнесвумен поделилась в личном блоге снимком со своим новым возлюбленным, которого до этого скрывала.

«Я встретила новую любовь. И его не смутило то, что я многодетная мама», — подписала фото Мария Погребняк.

По данным СМИ, новым избранником знаменитости является хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский. Он играет на позиции нападающего в составе команды «Гепарды» в любительской хоккейной лиге ЛХЛ-77.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк получила травму на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае.