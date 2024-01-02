«Я встану!»: Роман Костомаров вдохновил Татьяну Тарасову избавиться от инвалидной коляски

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова решила встать с инвалидной коляски. На это ее вдохновил спортсмен Роман Костомаров.

Уже несколько лет поклонники и коллеги видят Татьяну Анатольевну только в инвалидном кресле. Она перестала вставать из-за проблем со здоровьем. Операцию на позвоночнике тренеру провели в Германии, но даже после хирургического вмешательства боли никуда не делись. Сейчас Тарасова справляется со многими бытовыми вещами только благодаря помощнице, но при этом не теряет надежду, что все-таки сможет вновь стать самостоятельной.

На борьбу Тарасову вдохновил Роман Костомаров, который в прошлом году оказался на грани жизни и смерти. Несколько месяцев он провел в больнице в критическом состоянии и за это время пережил операции по ампутации. Но несмотря на это, он не сдался и, придя в себя, начал проходить тяжелую реабилитацию. А в конце 2023 года сделал, казалось, невозможное – встал на коньки и даже откатал два номера с женой Оксаной Домниной и бывшей партнершей Татьяной Навкой.

Татьяна Тарасова призналась, что тоже не собирается всю оставшуюся жизнь сидеть в инвалидной коляске. Придет время, и она сможет от нее избавиться.

«Я встану! Это не до конца моих дней», - цитирует слова Тарасовой StarHit со ссылкой на выпуск газеты «Собеседник».

По словам тренера, Роман является отличным примером того, что не стоит сдаваться даже в сложной жизненной ситуации. При этом она надеется, что и сама станет вдохновением для людей с ограниченными возможностями.

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