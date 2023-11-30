Тренер Татьяна Тарасова рассказала о слезах Медведевой из-за сбежавшего Милохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что олимпийская чемпионка Евгения Медведева сильно плакала после побега блогера Дани Милохина с «Ледникового периода». Сейчас же, по заверению тренера, спортсменка отпустила эту ситуацию и не вспоминает о бывшем партнере по телешоу.

«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» — заявила Тарасова порталу Sport24.

Она подчеркнула, что после предательства Женя долго приходила в себя, но Милохину быстро нашли замену - Федора Федотова, о котором фигуристка впоследствии отзывалась с теплом.

Ранее мы писали, что после скандального отъезда из России Милохин обосновался в ОАЭ. Однако даже там у 21-летнего блогера возникли проблемы. В соцсети он рассказал, что попал в тюрьму в Дубае. Как выяснилось, местные полицейские остановили его за вождение без прав.